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Sinem Kobal’dan anlamlı hareket
Sinem Kobal’dan anlamlı hareket
Pek çok ünlü isim, Türk Eğitim Vakfı'nın 'Neydim ne oldum' projesine destek olarak, küçüklük fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.
Magazin 12 Eylül 2018 - 07:06

Bu projeye destek olan son isimse oyuncu Sinem Kobal oldu. Türk Eğitim Vakfı'nın #neydimneoldum hashtag'i ile başlattığı kampanyaya destek veren Kobal, bale gösterisi yaparken görüldüğü bir fotoğrafını paylaşarak; “Türk Eğitim Vakfı #neydimneoldum kampanyasıyla gençlere burs sağlıyor! Ben de bursla okumuş bir öğrenci olarak bu fotoğrafımı paylaşıp , 6717’e “TEV” yazıp mesaj atarak ve @haticesendil’in meydan okumasını görüp @bsrdeveli’e pası atarak daha çok gencimize burs verebilmesi icin @tevkurumsal’a destek olmak istedim haydi sıra sende” notunu düştü ve arkadaşı Büşra Develi’ye bu kampanyaya katılması için çağrıda bulundu.

sinem-kobal-ic
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