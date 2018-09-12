Sinem Kobal’dan anlamlı hareket

Pek çok ünlü isim, Türk Eğitim Vakfı'nın 'Neydim ne oldum' projesine destek olarak, küçüklük fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.

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Bu projeye destek olan son isimse oyuncu Sinem Kobal oldu. Türk Eğitim Vakfı'nın #neydimneoldum hashtag'i ile başlattığı kampanyaya destek veren Kobal, bale gösterisi yaparken görüldüğü bir fotoğrafını paylaşarak; “Türk Eğitim Vakfı #neydimneoldum kampanyasıyla gençlere burs sağlıyor! Ben de bursla okumuş bir öğrenci olarak bu fotoğrafımı paylaşıp , 6717’e “TEV” yazıp mesaj atarak ve @haticesendil’in meydan okumasını görüp @bsrdeveli’e pası atarak daha çok gencimize burs verebilmesi icin @tevkurumsal’a destek olmak istedim haydi sıra sende” notunu düştü ve arkadaşı Büşra Develi’ye bu kampanyaya katılması için çağrıda bulundu.