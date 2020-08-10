Sinem Kobal’dan doğum günü çağrısı

Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından doğum günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu ve kendisine hediye almak isteyenlere seslendi.

Hamileliğinde yedinci aya giren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından örnek olacak bir paylaşımda bulundu.

14 Ağustos’ta yeni yaşına girecek olan Sinem Kobal, doğum gününü kutlamaya hazırlananlar için şöyle bir çağrıda bulundu:

“Doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim, hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım… Yapacağınız her bir bağış çok kıymetli, elimizden geldiğince ‘İyilik Paylaş’ sosyal bağış platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim. Bağış yapmayı unutmayın”