Sofia Richie aşk konusunda baba sözü dinlemiyor

Bir dönem Justin Bieber ile flört eden 21 yaşındaki Sofia Richie, şimdilerde Kourtney Kardashian'ın eski kocası Scott Disick ile birlikte. Çift geçen gün Miami'de arkadaşlarının yatında görüntülendi.

En son Cadılar Bayramı’nda Barbie ve Ken kostümüyle görüntülenen ünlü çift Sofia Richie ve Scott Disick, Miami’de güneşin tadını çıkarırken objektiflere yanısıdı. 21 yaşındaki Sofia Richie bikinisi ve gözalıcı fiziğiyle dikkat çekti.

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Lionel Richie’nin kızı olan Sofia’nın aşk hayatı konusunda ise babasının tavsiyelerine uymadığı öğrenildi. Genç kız, Justin Bieber ile de bir dönem kısa bir birliktelik yaşamış, baba Richie bu ilişkiyi de onaylamamıştı.

Sofia Richie şimdilerde Kourtney Kardashian’ın eski eşi ve üç çocuk babası Scott Disick ile aşk yaşıyor. Lionel Richie ise verdiği bir röportajda kızının bu ilişkisinden rahatsız olduğunu sert bir şekilde dile getirmişti. Richie, seks bağımlısı olduğu için tedavi gördüğünü açıklayan Disick’in kızına zarar vereceğini düşündüğünü itiraf etmişti.

Scott Disick ile Kourtney Kardashian uzun süre aşk yaşamış ve üç çocuk sahibi olduktan sonra yollarını ayırmıştı.