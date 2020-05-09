Sol Şerit filmi konusu ve oyuncuları… Sol Şerit nerede çekildi?

Senaryosunu Özgür Ağaoğlu’nun kaleme aldığı Sol Şerit filmi, bir grup arkadaşın yol hikayesini konu ediniyor. Peki Sol Şerit nerede çekildi? Sol Şerit filmi konusu ve oyuncuları…

Üç arkadaşın başından geçen yol macerasına odaklanılan Sol Şerit filminde farklı karakterin karıştığı birbirinden eğlenceli olaylar anlatılıyor. Peki Sol Şerit filmi nerede çekildi? Sol Şerit filmi oyuncu ve konuları…

SOL ŞERİT FİLMİ KONUSU

Çocukluktan beri arkadaş olan Cem, Barış ve Volkan, Cem'in düğünü için Ankara'dan Denizli'ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikâyesine eşlik edecektir. Bu eğlenceli ve komik yol hikâyesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır?

SOL ŞERİT OYUNCULARI

Cem Aksakal

Sertan Erkaçan

Memetcan Diper

Deniz Baysal

Ceyda Ateş

Hazal Türesan

Sermet Yeşil

Alper Baytekin

Serkan Genç

Burak Satıbol

Fatih Taner Rumeli

Özgürcan Çevik

Ayten Uncuoğlu

Hikmet Karagöz

Nadim Güç

Atilla Doğukan Türkyılmaz

Selin Şekerci

Emre Ertunç

SOL ŞERİT NEREDE ÇEKİLDİ?

İnci Balabanoğlu Ahiska'nın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi Sol Şerit Denizli ve Ankara'da yapıldı.