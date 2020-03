Sophie Turner, eşi Joe Jonas ile evlenmeden önce ondan nefret ettiğini söyledi

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, geçen yıl Jonas Brother grubunun üyesi Joe Jonas ile evlendi. Şu an üç aylık hamile olan Turner, Elle dergisine verdiği röportajla hayranlarını şaşırttı.



Yeni dizisi Survive ile yeniden ekranlara dönecek olan Sophie, tıpkı Game of Thrones’ta olduğu gibi çok soğuk bir kadın olduğunu söyledi. Turner, eşi Joe ile ilgili de bir itirafta bulundu. Jonas ile tanışma hikayelerini anlatan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, Jonas’a karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta o dönem eşinin tam bir pislik olduğunu düşündüğünü itiraf etti.



Joe’nun hiçbir zaman hayranı olmadığını da belirten Turner şöyle devam etti: “Eşimle ilk randevumda, kendimi güvende hissetmek için, buluşmaya erkek arkadaşlarımla gitti. Onun tam bir pislik olduğunu düşünüyordum. Hatta buluşmaya ‘Kesin korumalarıyla gelmiştir’ diye düşündüm. Resmen ondan nefret ediyordum.”