Söz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tim ölümle burun buruna! (Söz 60. son bölüm izle)

Söz dizisi 61. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 60. Son bölümde Dragan Savcı Derya’nın üzerine patlayıcı yerleştirerek Adli Tıp’tan kardeşinin ilaçlarını aldırıyor. Derya, Yavuz’u öperek ona tehdit altında olduğu mesajını veriyor. Dragan ilaçları Derya’dan alamıyor. Derya ise patlayan bombadan Yavuz sayesinde kurtuluyor. Dragan vazgeçmiyor, Sami ile ortak olup yeni bir örgüt kurmayı planlıyor. Amacı ise Türkiye’yi parçalamak. Tim , Dragan’ın hedefindeki askeri üsttü Yavuz sayesinde öğrenir. Ancak onları orada bekleyen hain bir tuzak vardır. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 60. bölüm izleme linki ve 61. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

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Söz 60. son bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 59. son bölümde; Savcı Derya ölümün kıyısına kadar yaklaşır. Dragan, Derya'yı öldürmeyi kafasına koymuştur. Yavuz durumu anlar ve Derya ile Dragan'ın peşine düşer. Savcı Derya, Dragan'ın tehditi ile üzerine takılmış bomba dolu bir kemerle Adli Tıp'a girer. Çıktığında ise teröristlerle pazarlık yapmayacağını söyleyerek ilaçları vermeyi reddeder. Son anda Yavuz'un gelmesi ile Derya kurtulur. Keşan'lı Melisa'yı kurtarmak isterken çok kötü dayak yer. Ayakta durmayacak hale gelir. Ormanlık alanda bırakılan Keşanlı için Melis babasına yalvarır ama babası onu dinlemez. Söz dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 60. son bölüm izleme sayfası…

SÖZ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 60. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 60. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan'ın hedefinde Savcı Derya var. Derya, Dragan'ı kardeşi ile tehdit ediyor. Derya'nın evinde elinde silahla bekleyen Dragan, Yavuz gelince saklanıyor. Derya büyük bir tehdit altında olduğunu Yavuz'a anlatmaya çalışıyor. Yavuz başta anlamıyor ama Derya ona aşık olduğunu söylüyor. Dragan da evde onları izliyor.

YAVUZ, DERYA'NIN TEHLİKEDE OLDUĞUNU ANLIYOR

Yavuz, Derya'nın tehlikede olduğunu fark ediyor. Dragan ile Derya evden çıkıyorlar. Yolda Yavuz arıyor ve Dragan uyararak telefonu açmasına izin veriyor. Yavuz, kafasının karışık olduğunu söylüyor. Yavuz aslında yolda onları takip ediyor. Yavuz, Derya'nın ‘tehdit edilirsem seni öperim' sözlerini hatırlıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

KEŞANLI BÜYÜK YARA ALIYOR

Keşanlı Melisa'yı kurtarmak isterken saldırıya uğramıştır. Yüzü vücudu yara bere içindedir. Ormanlık alanda gözünü açtığında Melissa'nın adını sayıklar. Ayakta zor duran Keşanlı'nın telefonu da paramparça olmuştur. Melisa ise babasının adamlarından kaçmak ister ama başarısız oluyor. Babası Melisa'nın evden kaçtığını evin kapısında öğrenir ve Keşanlı ile ilgili tehditler savuruyor. Melisa babasına yalvarıyor ama babasının onu dinlemeye niyeti yok.

DRAGAN DERYA'NIN ÜZERİNE BOMBA BAĞLIYOR

Dragan, Savcı Derya'yı Adli Tıp'a sokarak kardeşinin ilaçlarını almasını istiyor. Ama içeri girerken beline bomba bağlamasını istiyor. Derya yarım saat içinde ilaçları alıp dönmezse bütün bina havaya uçacak. Dragan bir de üzerine izleme cihazı takıyor. Derya'nın süresi başlıyor. Yavuz yolda Derya'yı kaybediyor ve Kopuk'u arayıp aracı bulmasını istiyor. Yavuz, Savcı Derya'nın nerede olduğun öğreniyor. Dragan'ın kardeşinin durumu kötü. Derya ilaçlarla Adli Tıp'tan çıkıyor. Derya ‘gerçekten bir teröristle anlaşma yapacağımı mı sandın. Teslim ol' diyor. Dragan'ın kardeşinin hayatını garanti eden Derya bomba patlarsa ilaçlarında yok olacağını söylüyor. Dragan, Derya'nın teklifini kabul etmiyor, silahını çıkarıyor. Derya ‘beni öldürsen de kaçamazsın' diyor. Yavuz tam o sırada yetişiyor. Ateş açarak Dragan'ı kaçırıyor. Derya üzerinde bomba olduğunu söylüyor ve uzak durmasını istiyor. Yavuz bombaya müdahale ediyor.

DRAGAN İÇİN İNTİKAM VAKTİ

Dragan kardeşinin ilaçlarını alamayınca öfkeden delirir. Sami ile ortak olarak yeni bir örgüt kurar. İntikam almak için ülkeyi bölmeyi planlar. Sami'nin finansmanı onun için çok önemlidir. Örgüt kurulur ilk saldırı ise bir askeri üstür. Yavuz, Dragan'ın planını öğrenir ve Tim harekete geçer. Ancak orada Tim'i bekleyen hain bir tuzak vardır.