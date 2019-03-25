Söz 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz ve Derya için dönülmez yol! (Söz 75. son bölüm izle)

Söz dizisi 75. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 75. Son bölümde; Yavuz ve Tim kardeşlerini kaybediyor. Fethi kollarında ölüyor. Bu acı onları bir anlık darma duman etse de yıkmıyor. Tim Dragan'ın hain planlarını engellemek için durmak nedir bilmiyor. Karabatak Dragan'ın yanından onlara bilgi sızdırıyor. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen Tim'in için her zamanki gibi çok zor. Öte yandan Yavuz da gridiği hücre evidne çok önemli bir istihbarat elde ediyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 75. Bölüm izleme linki ve 76. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 75. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 75. son bölümde; Fethi’nin ölümünden sonra Yavuz, girdiği hücre evinde Eylem’in de hayatının tehlikede olduğunu öğreniyor. Dragan ve Linda terör devleti kurma planlarına gaz veriyor. Ancak Tim’in de onlara göz açtırmaya niyeti yok. Karabatak’ın Dragan’ın yanına sızması ile daha emin adımlar atıyorlar. Ayrıca Yavuz hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya'yı karşısında buluyor. Bu karşılaşmadan artık ikisi için de dönüş yok gibi görünüyor. Söz dizisi 76. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 75. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 75. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 75. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan hainliklerine hız veriyor. Linda ve Dost ile beraber terör devleti kurma hayallerine ulaşmak için yeni suikast planları yapıyorlar. Tim Dragan’ı tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. Kardeşlerini kaybeden TİMin göev bilinci ve inancından bir azalma olmuyor. Karabatak tüm yaşadıklarının öcünü almak için sakin kalmaz zorunda. Dragan’ın yanında olan Karabatak çok önemli bilgiler elde ediyor. Tim ile koordineli çalışan Karabatak onlara bilgi uçurarak hareket planlarında önemli bir etken oluyor. Ancak Karabatak’ın görevi oldukça zor geçiyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ İLE DERYA DÖNÜLMEZ NOKTADA

Yavuz da Dragan ve ortaklarının hain planlarına karşı direnmeye devam ediyor. Hatta çok önemli bir bilgiye ulaşıyor. Hücre evlerine baskın yapıyor. Yaptığı baskında Eylem’in hayatının tehlikede olduğunu öğreniyor. Hücre evinde büyük heyecan ve geriliminden sonra oradan ayrılmak için harekete geçen Yavuz çıkışta Derya ile yüz yüze geliyor. Derya ile Yavuz için artık dönüşü olmayan bir kapı açılıyor.