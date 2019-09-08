Spiderman 2 konusu ne? Spider Man 2 oyuncuları…

Spiderman Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş mutsuz bir adamdır. Sevdiği kadına için mücadele eden Spiderman bir yandan da kötü adamlara karşı savaşıyor. İşte Spider Man 2 filmi konusu ve oyuncuları...

Sam Raimi'nin ikinci Örümcek Adam filmi daha heyecanlı ve duygusal olarak ikinci filmde seyirci karşısına çıkıyor. Obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot'a dönüşür. Onu durdurabilecek tek kişi ise Spiderman’dır.

SPİDERMAN 2 KONUSU

Sevgilisi Mary Jane’den ayrılan Peter ona gerçek kimliğini açıklayıp açıklamamak arasında kaldığı için oldukça zor bir dönem geçirmektedir. kararsızlık içine düştüğü bu esnada Mary Jane’in, patronun oğlu John’la birlikte olmaya başlaması iyice canını sıkar. Bunlara, halasının mali sıkıntıları ve hayattaki tek dostu Harry Osborne’un, babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için Peterdan uzaklaşması onu depresyonun eşiğine getirmiştir. Bu esnada, yeni düşmanı Doktor Ahtapot’un ortaya çıkmasıyla Peter Parker’ın hayatı içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

SPİDERMAN 2 OYUNCULARI

Tobey Maguire

Kirsten Dunst

James Franco

Dylan Baker

Alfred Molina

J.K. Simmons