Star Wars Güç Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Yayınlandığı ilk 10 günde dünya çapında 1 milyarın üzerinde hasılat elde ederek birçok gişe rekoru kırmıştır. Beş Akademi Ödülü adaylığı ve dört BAFTA Ödülü adaylığı elde eden film, 7 Şubat 2016 itibarıyla dünya çapında 2 milyar $'ın üstünde hasılat elde etmiştir. Şu anda Star Wars serisinin en çok hasılat yapan filmi, 2015'in en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmidir.
STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Harrison Ford rolü Han Solo
Mark Hamill rolü Luke Skywalker
Carrie Fisher rolü Leia Organa
Adam Driver rolü Kylo Ren
Daisy Ridley rolü Rey
John Boyega rolü Finn
Oscar Isaac rolü Poe Dameron
Lupita Nyong'o rolü Maz Kanata
Andy Serkis rolü Supreme Leader Snoke
Domhnall Gleeson rolü General Hux
Anthony Daniels rolü C-3PO
Peter Mayhew rolü Chewbacca
Max von Sydow rolü Lor San Tekka
STAR WARS GÜÇ UYANIYOR FİLMİNİN KONUSU
Star Wars: Güç Uyanıyor (Yıldız Savaşları 7) filminde bu seriye yeni katılan Rey ve Finn karakterlerinin çevresinde şekillenen, Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirme öyküsü, Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor. Baş karakter rollerinde oyuncular Daisy Ridley ve John Boyega'yı gördüğümüz filmde serinin fenomen karakterleri de geri dönüyor. Kadrosunda Ridley ve Boyega'nın yanı sıra ayrıca Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Gwendoline Christie, Adam Driver'ın da yer aldığı filmin orijinal kadrosunda bulunan Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew de bu filmle birlikte geri dönüyor. Lucasfilm'in yapımcılığında hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda bu sefer J.J. Abrams oturuyor. Senaryo ise Lawrence Kasdan & J.J. Abrams ve Michael Arndt'a ait.