Suat Suna’dan Sevgililer Günü’ne özel konser

Pandemi nedeniyle, bu yıl evlerde geçireceğimiz Sevgililer Günü için özel seçkilerden oluşan bir konser düzenleyecek sanatçı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“27 yıllık kariyerimin en sevilen parçalarından oluşacak albüm hazırlıklarım devam ediyor. Albüm kapsamında Yıldız Tilbe' den Ferhat Göçer’e, Fatma Turgut’tan Deniz Seki’ye ,Yaşar, Işın Karaca ,İpek Açar ve Aynur Aydın’a kadar pek çok sanatçı ile yaptığım düetlerle şahane bir çalışmaya imza atacak olmanın heyecanını yaşıyorum.”

“İstedim ki bu çok özel aşk şarkıları 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dinleyicilerle buluşsun. Birbirimizle görüşemediğimiz, buluşamadığımız bu zor günleri kolaylaştırsın, gelecek şahane zamanların habercisi olsun, yüreğimizi ısıtsın, yalnızlığımız azalsın.”

“14 Şubat’ta Biletix'’te satışa sunulan konser etkinliğimizde buluşmak üzere.”