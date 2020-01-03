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Şükran Ovalı ‘üçüncü yıl’ı kutladı
Şükran Ovalı ‘üçüncü yıl’ı kutladı
Oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden evliliğinin üçüncü yılını kutladı.
Magazin 3 Ocak 2020 - 08:02

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılının 2 Ocak’ında dünya evine giren Şükran Ovalı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini o güne götürdü. Roma’da gerçekleştirdikleri sürpriz evlilikleri ile kendilerinden uzun bir süre söz ettiren çift bu evlilikten bir de çocuk sahibi oldu. Birbirlerine duydukları sevgiyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösteren çiftten Ovalı, düğün günü çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu ve o günü andı. İşte Şükran Ovalı’nın üçüncü yıl paylaşımları:

“3 yılı geride bıraktık. Bir ömre bir de Mihran’ımızı sığdırdık. Katlanarak çoğaldık…”