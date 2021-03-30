Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılan Salda Gölü’nün UNESCO’nun Doğal Miras Alanı Listesi’ne alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Burdurlu Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü de bu çalışmalara destek verdiğini söyledi. Salda Gölü’nü Mars’taki kurumuş bir gölü barındıran Jezero Krateri’ne benzeten NASA’nın açıklamasını hatırlatan Ezgü, Salda Gölü’nün dünyada tek olduğunu, ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılmasından vazgeçilmesi gerektiğini anlattı. Ezgü, Salda Gölü’nün bazı yerlerde ‘Saldivler’ olarak da anılmasına tepki gösterdi.

Salda Gölü’nün fark edilmesinin ardından insan yoğunluğu oluştuğunu belirten Sümer Ezgü, “İnsanın olduğu yerde tehlike vardır. Eğer insanın çok olduğu yerde bir koruma olmazsa bozulma riski var. Salda Gölü için risk oluştu” dedi.

“DÜNYADA TEK ÖRNEK”

Salda Gölü’nün özelliğinin NASA tarafından açıklandığını hatırlatan Ezgü, “Salda’nın Mars’taki toprak özelliği taşıdığı ve Jezero Krateri’nin benzeri olduğu ortaya çıktı. Salda Gölü’nün o beyaz toprağının yaşayan organik bir toprak olduğu, dünyanın ve Mars’ın oluşumunda bize ipuçları verebileceği açıklandı. Dünyada tek örnek olan Salda Gölü daha da dikkat çekip insan hücumuna uğradı. Burada gölün UNESCO yaşayan doğa alanı olması için bir girişim yapıldı. Bunu sonuna kadar destekliyorum. Salda Gölü’nün korunması, geleceğe miras olarak kalması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“EYLEMLER YAPILDI”

Göller Bölgesi’nde yer alan Burdur Gölü ve Salda Gölü’nün yaşam için çok önemli olduğunu belirten Sümer Ezgü, “Göl olmazsa doğa koşulları tamamen değişecek. Burdur Gölü’nün dibinde oluşan kirlilik, gölün kurumasıyla birlikte rüzgarlarla Burdur’un üzerine gelecek ve oradaki insanların yaşamını tehdit edecek. Kanser oranının artacağı söyleniyor. Doğa koşullarıyla birlikte insan hatalarıyla da oluşan bir durum. Çünkü gölleri besleyen suların önüne eğer set çekersek ki; Burdur Gölü’nü besleyen suların önünde set var, göl kaynaksız kalıyor. Çevredeki dip kuyuları da suyu çektiği için bu denge bozuluyor. Göl kurumaya başlıyor onun için Burdur Gölü’nün de kurumaması gerekir. Bu konuda belgeseller çekildi. Elimizden geleni yapıyoruz. Tüm partililerle bir araya gelerek eylemler yapıldı. Bugünlerde de Salda Gölü’yle ilgili çalışmalar var” diye konuştu. (DHA)



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