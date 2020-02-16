Survivor 2020 kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları

Tv8 ekranlarında bu akşam izleyici ile buluşacak olan Survivor yarışması için heyecan dorukta. Survivor 2020 başlamasına az bir zaman kala Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında kimlerin olduğu da araştırılmaya devam ediliyor. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu…

İŞTE SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Karabudak

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör