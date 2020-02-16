Survivor 2020 kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları
Tv8 ekranlarında bu akşam izleyici ile buluşacak olan Survivor yarışması için heyecan dorukta. Survivor 2020 başlamasına az bir zaman kala Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında kimlerin olduğu da araştırılmaya devam ediliyor. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu…
İŞTE SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Karabudak
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör