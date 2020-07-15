Survivor 2020'de büyük final bu akşam gerçekleşti. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında şampiyon belli oldu. Yaklaşık 5,5 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde kalarak şampiyon olabilmek adına mücadele eden yarışmacılardan Barış ve Cemal Can arasında final heyecanı yaşandı. İstanbul'da düzenlenen canlı yayın ile finalistlerden Cemal Can ile Barış arasında yapılan SMS oylamsı sonucunda Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.

Yayınlandığı her gün reytinglerde üst sıralara tırmanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor yarışmasında bu akşam büyük final yapıldı. Acun Ilıcalı’nın da pandemi nedeniyle uzun süre Dominik Cumhuriyeti’nde kaldığı Survivor 2020 resmen sona erdi. Şampiyonun belirlendiği Survivor 2020 finalinde, izleyicilere yarışmacıların ada hayatındaki komik anlardan görüntüler aktarıldı. Eğlenceli anların yaşandığı Survivor 2020 büyük finalinde şampiyon SMS oylarının ardından belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunun Cemal Can olduğunu açıkladı.

SURVİVOR 2020’DE FİNAL GECESİ!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması bu akşam sona erdi. Survivor takipçileri şampiyonun kim olacağını merak içersinde bekledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Barış ile Cemal Can arasındaki SMS oyları açıklandı ve daha fazla oyu alarak Survivor 2020 şampiyonu seçilen isim Cemal Can Canseven oldu.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN CANSEVEN!

Survivor 2020’de final koltuğuna kadar gelerek Barış ile oylamaya kalan Cemal Can Canseven daha fazla oy alarak Survivor 2020 şampiyonu oldu. Ada hayatında duygusallığıyla bilienen aynı zamanda parkurlarda gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Cemal Can şampiyonluğun ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

YARIŞMACILARIN SURVİVOR 2020 SERÜVENİ

Survivor 2020 büyük finalinde, yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği eğlenceli anlara da yer verildi. Özellikle Nisa’nın yarışmadaki neşeli ve güldüren görüntüleri dikkat çekti. Evrim Keklik’in de birbirinden ilginç anları izleyenleri kahkahaya boğdu.

ENERJİ ADAMI BERKAN!

Survivor 2020’nin en fazla dikkat çeken yarışmacılarından biri de Berkan oldu. İki takımda da yarışan Berkan, yer aldığı her takımda arkadaşlarına verdiği motive ve enerjiyle tanındı. Berkan enerjisiyle sezona damgasını vuran isimlerin başında geldi.

ACUN ILICALI’DAN EKİBİNE TEŞEKKÜR

Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor ekibine teşekkür etti. Ilıcalı Survivor final proframında Acun Medya çalışanlarının neşeli anlarının da yer aldığı videoya yer verdi.

DRONE GÖSTERİSİ

Survivor büyük finalinde Acun Ilcalı, 50 adet drone ile yapılan şova da yer verdi. Drone gösterisi izleyenlerden büyük ilgi gördü.

PERŞEMBE AKŞAMI ŞAMPİYONUN HİKAYESİ YAYINLANACAK

Survivor 2020 şampiyonunun hikayesi perşembe akşamı ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2020’YE DAMGA VURAN OLAYLAR

INSTAGRAM CANLI YAYIN REKORU!

Dünya genelinde Instagram’da canlı yayın rekoru 2 milyon olarak biliniyordu. Acun Ilıcalı bu rekoru geçmek için yarışmacılarla Instagram canlı yayını açtı ve 3 milyon kişiye ulaşmayı başararak Instagram canlı yayın rekorunu kırmış oldu. Bu anlar ise dünya basınında da geniş yer buldu.

UNUTULMAZ ÖDÜLLER!

Survivor 2020’ye ödüller de damgasını vurdu. Yarışmacılar oyunlarda birbirinden değerli ödüller için mücadele etti. Bunlardan en dikkat çekenleri katamaran partisi ödülü, helikopter seyahati, ultra lüks villadaki partiler, şelale ödülü, Dominik’te alışveriş ödülü, balonla uçuş ödülü gibi ödüller oldu.