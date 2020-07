Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu!

Survivor 2020'de büyük final bu akşam gerçekleşti. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında şampiyon belli oldu. Yaklaşık 5,5 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde kalarak şampiyon olabilmek adına mücadele eden yarışmacılardan Barış ve Cemal Can arasında final heyecanı yaşandı. İstanbul'da düzenlenen canlı yayın ile finalistlerden Cemal Can ile Barış arasında yapılan SMS oylamsı sonucunda Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.