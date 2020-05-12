Survivor 2020’de malikane, 70’ler partisi ve sirk ödülünü hangi takım kazandı? Yarışmacılar doyasıya eğlendi!

Survivor 2020'nin 73. yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı bu akşamki ödülü malikane, 70'ler partisi ve sirk gösterisi olarak açıkladı. Başa baş geçen mücadelede kazanan takım bayrak yarışı soranrası belli oldu. Bu akşamki ödül oyununda Elif ve Berkan'ın performansları dikkat çekti. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Sirk ve 70'ler partisine kim gitti?

Survivor’da bu akşam ödül oyunu nefesleri kesti. Acun Ilıcalı, gecenin ödülünü açıklamasıyla yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Yarışmacılar ilk olarak malikane daha sonra sirk gösterisi ve ardından 70’ler partisi ödülünü kazanabilmek için parkurda kıyasıya mücadele etti. Survivor 2020’de bu akşamki ödülü kazanan takım bayrak yarışı ardından belli oldu. İşte Survivor’da ödülü kazanan takım ve gecede yaşananlar…

SURVİVOR’DA MALİKANE, SİRK GÖSTERİSİ VE 70’LER PARTİSİ ÖDÜLÜ

Survivor’da bu akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Yarışmacılar ödülü kazanabilmek adına parkurlarda tüm hünerlerini sergiledi. İki takım arasında kıyasıya geçen mücadelede 9-9’a kadar geldi ve ödülü kazanan takım bayrak yarışıyla belirlendi. Bu akşamki ödül oyununda Berkan son sayıyı alarak Gönüllüler takımına ödülü kazandıran isim oldu.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL: MALİKANE, SİRK VE 70’LER PARTİSİ!

Ekranlarda en fazla izlenen yarışma programı Survivor’un bu akşamki bölümünde ödül heyecan yarattı. Acun Ilıcalı, kazanan takımın malikanede yemek yiyeceğini ve havuzda vakit geçireceğini sonrasında sirk gösterisi izleyeceğini ve ardından da 70’ler partisinde doyasıya eğleneceğini açıkladı. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı Dominik’te bu ödüller ile moral depoladı.



