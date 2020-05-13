Survivor 2020’de ödül oyununu hangi takım kazandı? Bireysel sembolü kim aldı?

Survivor 2020'nin yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu ile bireysel sembol oyunları gerçekleştirildi. Yarışmacılar sunucu Murat Ceylan'ın açıkladığı 'Orman evi ve pizza' ödülünü kazanabilmek için büyük mücadele sergiledi. Bu akşam dikkat çeken yarışmalardan biri de bireysel sembol oyunu oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Bireysel sembolü kim aldı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor 2020 yarışmasında heyecan devam ediyor. Bu akşamki 75. yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda mücadele etti. Ödül oyunu ardından ise bireysel sembol oyunu yapıldı. Finale doğru adım adım yaklaşılan yarışmada bu akşam ödül oyununda kazanan takıma ödül olarak ‘Orman evi ve pizza’ verileceği açıklandı. İşte Survivor’da bu akşam ödülü kazanan takım ve bireysel sembolü alan yarışmacı…

SURVİVOR’DA ORMAN EVİ ÖDÜLÜ KAZANANI BELLİ OLDU

Survivor’da bu akşam yapılan ödül oyunu nefesleri kesti. Ersin Korkut’un elenmesiyle 5 kişi kalan Ünlüler takımı ile Gönüllüler arasındaki büyük mücadelede kazanan takım orman evinde konaklama ve pizza yeme fırsatı yakaladı. Başa baş geçen ödül oyunu 9-9’luk skora kadar geldi. Ancak son sayıyı Ünlüler takımı almayı başardı ve ödülün sahibi oldu.

BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Erkekler ile erkeklerin kadınlar ile de kadın yarışmacıların mücadele ettiği bireysel sembol oyununda büyük heyecan yaşandı. Erkeklerde bireysel sembol ödülünü Yasin kazanırken, kadınlarda ise Evrim ödülün sahibi oldu.