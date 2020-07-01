Survivor 2020’den kim elendi? Survivor’da Barış, Nisa, Berkan arasından kim gitti?

Survivor 2020'nin bu akşamki 123. yeni bölümünde eleme konseyi gerçekleşti. Eleme adaylarından Barış, Nisa ve Berkan arasından en az oyu alan isim belli oldu. Survivor'da eleme öncesi iletişim oyunu ise nefesleri kesti. İletişim ödülünü kimin kazandığını ve Survivor'dan son olarak hangi yarışmacının elendiğini yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor 2020'den elenen isim...

Son 6 yarışmacının kaldığı Survivor’da heyecan gittikçe tırmanıyor. Final öncesinde artık son düzlüğe girilirken bu akşamki ada konseyinde bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Survivor 2020’nin bu kaşmaki yeni bölümünde yarışmacılar iletişim ödülü için parkurda mücadele verdi. İletişim ödülü ardından ise haftanın elenen isminin belirleneceği ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor’da elenen ismin kim olduğunu ve iletişimi kimin kazandığını haberimizden göreiblirsiniz. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Her hafta düzenlenen iletişim ödülü oyunu bu hafta da nefesleri kesti. Yarışmacılar aylardır uzak kaldıkları aileleri ve arkadaşlarıyla konuşabilmek adına iletişim ödülünde tüm hünerlerini sergiledi. Bu akşamki iletişim ödülünü 10’a 5’lik net bir skorla Mavi Takım (Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış) kazanmayı başardı. İletişimi kazanan yarışmacılar telefonda bir yakınıyla konuşma fırsatı yakalarken ailelerinden gelen videolu mesajlarla da moral depoladı. Yarışmacılar ayrıca instagram hesapları için videolar çekti. İletişimi kazanan yarışmacılarcan Cemal Can’ın Danla Bilic ile olan konuşmaları da geceye damgasını vurdu.





SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’nin bu akşamki 123. yeni bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Bu hafta yapılan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan isim Sercan Yıldırım olmuştu. Survivor Sercan eleme adayları olarak Barış, Nisa ve Berkan ismini söylemişti. Bu akşam yapılan eleme konseyinde ise eleme adaylarından en az oyu alarak Survivor’a veda eden isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Nisa: ” Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için”

Acun Ilıcalı: ” Bugün Survivor bir rengini kaybediyor. Her zaman naziktin ve kibardır. Bir çok genç kıza örnek oldun. Sen gidiyorsun diye bir çok arkadaşın ve biz de üzgünüz”