Survivor 2020'nin en renkli isimlerinden bir de Sadık Ardahan Uzkanbaş. Yarışmada gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Ardahan'ın hayatı merak ediliyor. Özellikle heyecanlı halleriyle izleyicilerin de beğenisini kazanan Survivor Ardahan'ın hayatı hakkındaki tüm detaylar haberimizde. İşte Survivor Ardahan kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları...

Survivor yarışmasının bu seneki yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Sadık Ardahan Uzkanbaş oldu. Survivor Ardahan hem parkurlardaki performansı hem de konuşma tarzıyla sevilen yarışmacılardan biri. Peki Survivor Ardahan kimdir? İşte Sadık Ardahan Uzkanbaş’ın hayatı…

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor.

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.