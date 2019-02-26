Survivor Atakan kimdir, nerelidir? Atakan Işıktutan kaç yaşında?

Survivor 2019'da Türk takımında yarışan Atakan Işıktutan, bu hafta eleme potasında. Herkes Atakan'ın SMS konusunda güçlü olup olmadığını merak ediyor. Survivor Atakan, haftanın performansı seçilmişti ancak takım arkadaşları ile sık sık tartışması nedeniyle oy birliği ile eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor Atakan kimdir, hangi sporlarla uğraşıyor? İşte Atakan Işıktutan hakkında merak edilen bütün ayrıntılar...

Survivor Atakan’ın yarışmanın başından beri yıldızı Bora ile barışmıyor. İddialı bir tavır sergileyen Atakan’ın hali takım arkadaşları tarafından hoş karşılanmıyor. Takımda ortaya çıkan gruplaşmalar ve kavgalar oyun kaybettirmeye devam ediyor. Atakan Işıktutan’ın oyunlarda performansının iyi olmadığı ve herkesle tartıştığı iddia ediliyor. Bu akşam Atakan elenecek mi merak konusu…

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.