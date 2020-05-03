Survivor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020’de Gönüllüler takımında mücadele eden Aycan Yanaç, son günlerin en fazla konuşulan isimlerinden. Aycan Yanaç parkurlarda gösterdiği performansın yanı sıra, kişiliği ile de izleyenlerin beğenisini kazanan isimlerden. Peki Survivor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nerelidir?
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı
7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum.”