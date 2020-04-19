Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı mesleği ne, boyu kaç?

Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı yarışmada hayatı en fazla merak edilen isimler arasında. Basketbol geçmişiyle yarışmada adından sıkça söz ettiren Survivor Barış'ın mesleği ne ve boyu kaç gibi sorular da araştırılıyor. Peki Survivor Barış kimdir? İşte Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...

Barış Murat Yağcı, şüphesiz Survivor 2020’de adından sıkça söz edilen isimler arasında. Hem yarışmadaki performansı hem de diğer yarışmacılarla yaşadığı diyolaglar nedeniyle sıkça gündemde olan Survivor Barış’ın hayatı hakkındaki bilgiler de internette merak ediliyor. Peki Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış’ın boyu kaç ve mesleği ne? İşte yarışmacının hayatı hakkında merak edilenler…

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. 1,92 boya sahip olan Barış, 88 kilogram ağırlığındadır.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan “Kocamın Ailesi” ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde “Bora” karakterini canlandırmıştır.