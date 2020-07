Survivor büyük ödülü kaç para? Survivor şampiyonu Cemal Can kaç para alacak?

Dün akşam yapılan Survivor finali gündeme oturdu. Yaklaşık 5.5 aydır devam eden ve büyük heyecanın yaşandığı Survivor 2020, İstanbul’da yapılan büyük final ile son buldu. Cemal Can ve Barış’ın yarıştığı final gecesinde, SMS oylarının çoğunu alan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Peki, Survivor büyük ödülü kaç para? İşte ayrıntılar…

Dün akşam İstanbul Galatapot’ta yapılan ve büyük şova sahne olan Survivor finali, gündemden düşmüyor. Cemal Can ve Barış'ın finalde yarıştığı gecede, SMS sonuçlarıyla kazanan isim Cemal Can oldu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, final sonrası büyük mutluluk yaşadı. Peki, Survivor şampiyonu Cemal Can kaç para alacak?

SURVİVOR ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ KAÇ PARA?

Dün akşam büyük çekişmeye sahne olan finalde birinci olan Cemal Can'ın alacağı büyük ödül merak ediliyor. Şampiyon olduğu için büyük sevinç yaşayan Cemal Can, gözyaşlarına da hakim olamadı. Survivor büyük ödülünün bu sene kaç para olacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz sene Survivor şampiyonu 500 bin lira ödül almıştı. Bu sene de büyük ödülün aynı olması bekleniyor.



“İKİNİZ DE ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ”

Dün akşam büyük finali sunan Acun Ilıcalı, iki finalist Cemal Can ve Barış'a övgüler yağdırdı. Acun Ilıcalı şunları söyledi;

Acun Ilıcalı, finalistlerle ilgili duygularını dile getirdi.Ilıcalı “Cemal Can, ‘Yüreği çok temiz bir kardşeimsin. Seni izlerken her zaman ‘keşke dünya bu kadar güzel olsa ve keşke bu kadar iyi olsa’ dedim. Barış sen okadar düzgün bir insansın ki, ailen okadar güzel yetiştirmiş ki… Kişiliğinle benim gönlümü kazandın. Size baktığımda ikiniz de şampiyonluğa o kadar yakışıyorsunuz ki…” dedi.

ŞAMPİYON ÖZEL YAYINI PERŞEMBE GÜNÜ OLACAK

Acun Ilıcalı, Survivor şampiyonluk özel bölümü hakkında da açıklamada bulundu. Ilıcalı; “Survivor’da Perşembe günü canlı yayında şampiyonun hikayesi ekranlarda olacak.” açıklamasında bulundu.