Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor 2018’de en başarılı yarışmacılardan biri şüphesiz Damla Can’dı. Parkurlardaki hızı, başarılı atışları, duygusal biri olması nedeniyle sık sık gözyaşı dökmesi, duru güzelliği ve kimse ile tartışmaya girmeyerek hanımefendi bir çizgi çizmesi ile seyircilerin gönlüne taht kurdu. Daha önce 2016’da finale kalan ancak şampiyon olamayan Damla Can sempatik tavırları ile sevilen isimlerden biri.

DAMLA CAN KİMDİR?

Survivor 2018'de Damla Can All Star takımında başladığı mücadelesini Gönüllüler takımında tamamladı. Damla Can, 2016 sezonunun en başarılı kadınlarından biriydi. Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışmaktadır. Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti. 2018 yılında ise son dörde kalmış ve elenmişti.