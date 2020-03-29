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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım dokunulmazlığı aldı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım dokunulmazlığı aldı?
Acun Ilıcalı, "Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Survivor klasiği bir oyun. Eldeki sembolü düşüren kaybedecek. Dokunulmazlık oyununu 10 olan takım kazanacak." diyerek oyunu başlattı. Peki Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Magazin 29 Mart 2020 - 00:21

Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesinde büyük rol oynayan dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Survivor’da gecenin dokunulmazlık oyunu muhteşem bir rekabete sahne oldu. İşte Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.

Ünlüler: 8 – Gönüllüler: 10