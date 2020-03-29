Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi takım dokunulmazlığı aldı?
Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesinde büyük rol oynayan dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Survivor’da gecenin dokunulmazlık oyunu muhteşem bir rekabete sahne oldu. İşte Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım…
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’da heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.
Ünlüler: 8 – Gönüllüler: 10