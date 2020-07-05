Survivor eleme adayı belli oldu! Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunun kim kazandı?

Survivor’da 6 yarışmacının kaldığı dokunulmazlık oyununda yarışmacılar önce bireysel, ardından üçlü olarak yarıştı. Adını finale yazdıran Cemal Can ile Sercan ise kozlarını paylaştı.
SURVİVOR ELEME ADAYI: BERKAN
Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, ada konseyinde eleme adayını Berkan olarak belirledi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU
İlk turda;
1) Berkan (1 dk 03 sn)
2) Barış (1 dk 15 sn)
3) Sercan (1 dk 17 sn)
4) Yasin (1 dk 31 sn)
5) Cemal Can (1 dk 43 sn)
6) Elif ( – )
İkinci turda;
Berkan, Cemal Can, Elif
Barış, Sercan, Yasin yarıştı
Üçlü yarışta iki mağlubiyet alan Elif ve Barış bu turda elendi.
Yarı finalde; Cemal Can – Berkan, Sercan – Yasin karşı karşıya geldi.
Finalde Cemal Can ile Sercan karşı karşıya geldi.
Final oyununda Cemal Can’ı 5-1 yenmeyi başaran Sercan dokunulmazlığı kazandı.
Dokunulmazlığı kazanan Sercan ada konseyinde ilk eleme adayını belirledi.