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Survivor eleme adayı belli oldu! Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunun kim kazandı?
Survivor eleme adayı belli oldu! Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunun kim kazandı?
Survivor'da final için artık geri sayım başladı. Finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar dokunulmaz oyuncularında tüm güçlerini ortaya koyuyor. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ile Sercan karşı karşıya geldi. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı?
Magazin 5 Temmuz 2020 - 00:23

Survivor’da 6 yarışmacının kaldığı dokunulmazlık oyununda yarışmacılar önce bireysel, ardından üçlü olarak yarıştı. Adını finale yazdıran Cemal Can ile Sercan ise kozlarını paylaştı.

SURVİVOR ELEME ADAYI: BERKAN

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, ada konseyinde eleme adayını Berkan olarak belirledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

İlk turda;
1) Berkan (1 dk 03 sn)
2) Barış (1 dk 15 sn)
3) Sercan (1 dk 17 sn)
4) Yasin (1 dk 31 sn)
5) Cemal Can (1 dk 43 sn)
6) Elif ( – )

İkinci turda;

Berkan, Cemal Can, Elif

Barış, Sercan, Yasin yarıştı

Üçlü yarışta iki mağlubiyet alan Elif ve Barış bu turda elendi.

Yarı finalde; Cemal Can – Berkan, Sercan – Yasin karşı karşıya geldi.

Finalde Cemal Can ile Sercan karşı karşıya geldi.

Final oyununda Cemal Can’ı 5-1 yenmeyi başaran Sercan dokunulmazlığı kazandı.

Dokunulmazlığı kazanan Sercan ada konseyinde ilk eleme adayını belirledi.

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