Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020'de ismi ön plana çıkan yarışmacılardan olan Evrim Keklik, oyunlardaki performansıyla da adından söz ettiriyor. Besyo mezunu olan Survivor Evrim, voleybol ve yüzme gibi sporları da profesyonel olarak yapmıştır. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nerelidir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik hayatı en çok merak edilen yarışmacılardan biri. Peki Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nerelidir? İşte yarışmacının hayatı hakkında merak edilenler…

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

“Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.”