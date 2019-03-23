Survivor Melisa kimdir? Survivor Melisa Emirbayer kaç yaşında?

Survivor Melisa, hafta kazandığı iletişim oyununda yaşadığı diyalog ile şaşırmış göz yaşlarına hakim olamamıştı. Bu haftaki bölümde ise oyun öncesi bayılan Survivor Melisa izleyicileri korkuttu. Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarının yanı sıra ada yaşantısı ile de dikkat çeken Melisa Emirbayer Survivor’a İzmir'den katıldı. Peki Melisa Emirbayer kimdir?

Survivor 2019'da yeni bölüme damgasını vuran olay Melisa tarafından yaşandı. Survivor Melisa oyun öncesinde fenalık geçirerek bayıldı. Başta takım arkadaşları olmak üzere herkesi korkutan Melisa birçok Türkiye şampiyonluğu ve rekorları olan milli bir yüzücü olarak tanınıyor. İzleyenler tarafından merak edilen Melisa Emirbayer kaç yaşında? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü'nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.