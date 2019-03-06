Survivor Melisa’nı sevgilisi kim? Melisa Emirbayer kimdir?

Survivor'un güzel yarışmacısı Melisa Emirbayer Milli yüzücü ünvanı da taşıyor. Survivor'da iletişim ödülünü alan Melisa'nın sevgilisi Sertan ile konuçlmaları sosyal medaynın gündemine oturudu. Peki Melisa Emirbayer kimdir? Sevgilisi kim?

Survivor Türkiye takımında yarışacak olan Melisa Emirbayer, izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Sevgilisi ile olan mesajlaşmaları sonucunda gözyaşlarına hakim olamayan Melisa Emirbayer ve sevgilisi Sertan daha çok merak edilmeye başlandı. İşte Survivor Melisa ve sevgilisi Sertan’a dair detaylar…

SURVİVOR MELİSA KİMDİR?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü'nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu.



Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Melisa’nın sevgilisi Sertan, kendisi gibi sporla ilgileniyor, su topu oynuyor. Çift, iki senedir beraberlik yaşıyor.

