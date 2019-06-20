Survivor ne zaman bitiyor? Survivor finali Kıbrıs’ta yapılmayacak

Ekranların fenomen programı Survivor Türk ve Yunan yarışmacılar ile bu sene de kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Her hafta bir takımdan yarışmacının elendiği Survivor finali adım adım yaklaşıyor. Bu yıl değişikliğe giden Acun Ilıcalı finali Kıbrıs yerine Bodrum'da yapacak. Peki, Survivor'un finali ne zaman?

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2019’da rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte geri sayım heyecanı da başladı. Bu sezon toplamda 32 yarışmacının yer aldığı Survivor’da geriye 12 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2019 ne zaman bitecek araştırıyor.

FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor, Temmuz ilk haftası final yaparak 2019 yılının şampiyonunu belirleyecek. Survivor 2019 finali Bodrum’da yapılacak.

Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, “Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. Önümüzdeki hafta hızlı elemeler başlayacak. Çarşamba ve perşembe üst üste iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Perşembe akşamı bir veda olacak. Hem aday konseyi hem de veda olacak. Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak” ifadelerini kullandı.

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