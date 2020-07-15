Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında?

Survivor Nisa 1998 yılında Prag’da doğdu. Yaşamının büyük bölümü Çekya'da geçen Nisa Survivor'da hem performansı hem de ada yaşantısı ilen adından en çok söz ettiren isim oldu. Peki Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında?

Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı, en genç yarışmacıların başında geliyordu. Geçmişte voleybol, yüzme, kayak gibi sporun birçok alanıyla yakından ilgilenmiş olan Nisa, mimarlık okuyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.