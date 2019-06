Survivor Okay kimdir? Okay Köksal kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2019'un en başarılı oyuncularından Okay Köksal finale kaldı. Peki Survivor Okay Köksal kimdir? 1987'de Artvin'de doğan Okay Köksal, henüz ilkokul yıllarında güreş ile tanıştı. Lisede Türkiye Şampiyonaları'nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı'na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İşte Survivor Okay hakkında bilinmeyenler...