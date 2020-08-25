Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, DJ Onur Soygun’la birlikte iddiası…

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programında büyük bir hayran kitlesine kavuşan Aycan Yanaç yazın tadını çıkarıyor. Survivor’ın güzel yarışmacısı tatilden paylaşımlar yaparken ismi bir aşk dedikodusuna karıştı. İddialara göre Aycan Dj Onur Soygun ile aşk yaşıyor.

Yaz tatilini Çeşme'de sürdüren Survivor Aycan ilk olarak Sercan Yıldırım’la zaman geçirdi. Sercan Yıldırım’ın kardeşi Tezcan’ın düğününden sonra Çeşme’ye doğru beraber yola çıkan ikilinin aracında Survivor’un sevilen isimlerinden Yasin Obuz da yer aldı.

Dostluklarını İstanbul'da pekiştiren Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'a sonrasında ise Aşkım Burçe Tunay katıldı. Hayranlarının her anını büyük dikkatle takip ettiği Aycan Yanaç'tan şaşırtan bir hamle geldi. Aycan ve Aşkım'ın tatilinde Survivor Burak'ın da yer alması sosyal medyada “Aycan ile Burak aşk mı yaşıyor” sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

Tüm bu dedikoduların ardından Aycan Yanaç’ın şimdi de Dj Onur Soygun ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Birlikte iki gece üst üste görüntülenen ikilinin beraber olduğu çeşitli sosyal medya hesaplarında iddia edilirken iki isimden de henüz bir paylaşım ve açıklama gelmedi.

Aycan Yanaç yarışma sırasında iletişim ödülüyle yakın arkadaşıyla şifreli konuşmuş ve sevgilisinin kendisini terk ettiğini öğrenmişti.