Survivor’da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte ada konseyinde yaşananlar…

Survivor’da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte ada konseyinde yaşananlar…

Survivor 2020'nin bu akşamki 51. yeni bölümünde ada konseyi toplandı. Ada konseyi öncesinde yapılan dokunulmazlık oyunununu kaybeden Ünlüler takımı oylama yaparak eleme adayı belirledi. Peki Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte konseyde yaşananlar ve eleme adayı...

Eleme sisteminin değiştiği Survivor’da bu akşam ada konseyi heyecanı yaşandı. İki takım yarışmacıları ada konseyi öncesinde haftanın ikinci dokunulmazlık ödülü için parkurda ter döktü. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise ada konseyi gerçekleşti. Peki Survivor’da bu akşam eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA BU AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’nin ikinci yarısı için yeni eleme sistemi geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Ünlüler ile Gönüllüler takımlarından eleme adayları çıkacağı ve iki takımdaki eleme adaylarından en az oyu alan kişinin adaya veda edeceği duyurulmuştu. Dün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Barış olmuştu. Bu akşamki dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından ise eleme adayı olarak Ezgi Hocaoğlu olarak belirlendi.

BİRLEŞME PARTİSİNİN EN ŞIK TAKIMI BELLİ OLDU!

Survivor 2020’de geçtiğimiz hafta yapılan birleşme partisinde Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında en şık yarışması yapılmıştı. Seyirci oylarının ardından bu akşam en şık olan takım belli oldu. Survivor 2020 birleşme partisinde en şık takım Gönüllüler seçildi.

PASTA ÖDÜLÜ GÖNÜLLÜLERİN!

Pasta ödülünü kazanan Gönüllüler takımı, pasta kazanmanın sevincini Cemal Can’ın temsili selfie çekimi ile kutladı.