Survivor’da büyük sürpriz! Eski yarışmacılar yeniler ile yarıştı! Survivor ödül oyunun kim kazandı?

Survivor’da büyük sürpriz! Eski yarışmacılar yeniler ile yarıştı! Survivor ödül oyunun kim kazandı?

Survivor son bölümde Acun Ilıcalı siyah ve beyaz takım yarışmacılarına sürpriz yaparak fenomen yarışmanın yıldız isimlerini karşılarına rakip olarak çıkardı. Kazanan takımın ödülün de sahibi olacağı yarışma kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Peki Survivor ödül oyunun hangi takım kazandı?

Survivor’da daha önce yarışan isimler Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak yeniden Dominik’e geldi. Siyah ve Beyaz takımın rakibi olacak eski yarışmacılar arasında Ogeday, Damla, Adem, Atakan, Hakan, Nagihan gibi tanınan isimler yer alıyor. Dominik Adası’na gelecek olan yarışmacılar, dört günlüğüne Survivor’da büyük ödül için yeniden yarışacak. Peki Survivor son bölümde gerçekleşen ödül oyununda hangi takım kazandı? Survivor 2019 takımı mı yoksa Survivor yıldızlar mı? İşte son bölümün özeti…

SURVİVOR YILDIZLAR VE SURVİVOR 2019 OYUNU

Acun: Survivor 2019’da özel bir güne hoşgeldiniz. Günlerdir bekliyordunuz. Önümüzdeki birkaç gün özel etkinlikler olacak. Bugün eski yarışmacılar ile yarışacaksınız ama gönlüm yeni yarışmacılardan yana.

Bora: Bugün sağlam bir takım gelecek ama biz de sağlamız. Bu takım çok güçlü bir takım umarım biz kazanırız.

Nagihan: İnanılmaz heyecanlıyım, 7/24 izlediğimiz isimlerle bugün rekabet içerisinde olacağız. Hikmet için çok üzüldük bugün ve sonrasında umarım kötü anlar yaşanmaz.

Adem: İki kez yarıştım Survivor’da, buradaki arkadaşların hepsi çok başarılı ama biz de çok başarılıyız bugün güzel bir oyun sergileyeceğiz.

Damla: Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. İki taraf da çok güçlü. Sakatlananlar için çok üzüldük. İzlerken tekrar burda olmak istediğimizi hep söyledik ve kendimizi burda bulduk. Bugün çok iyi bir takım ile karşılaşacağız.

Atakan: Adaya geldiğimizde rahattık ama parkura gelince çok heyecanlandık. Umarım bugün sakatlık olmadan güzel bir yarış olacak. Kazanırız tabii biz de.

Survivor ödül oyunun Survivor 2019 takımı kazandı.

Survivor 2019: 10 Survivor Yıldızlar: 9

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Dominik’te yeni bir gün ve yeni bir oyuna hoş geldiniz. Bugün Survivor tarihinin en iyi ödüllerinden biri olabilir.

Yusuf: Ödüllerde güzel bir üstünlüğümüz var. Kalmalı bir ödüle ihtiyacımız vardı, kazandık ve motivasyonumuz arttık. Bugün de kazanmak istiyoruz.

Bora: En son ödül oyunun kaybettik. Bugün kazanmaktan başka çaremiz yok, artık kazanmak istiyoruz.

Okay: Son oyunu saniyelerle kaybettik. Ufak tefek şansızlıklar olmuştu umarım bugün bunlar yaşanmaz ve ödül bizim olur.

Survivor ödül oyununu Siyah takım kazandı.

Siyah Takım: 10 – Beyaz Takım: 3

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Seda: Hata yapmazsak kazanırız, karşı takım bizden daha iyi değil.

Bora: Herkes kendine güvenirse, yüzde yüzünü vermeye çalışırsa karşı takımı yenebiliriz. İyi, güzel bir takımız oyunu kazanmaktan başka bir çaremiz yok.

Afroditi: Üzgünüm çünkü Sude oynamayı bıraktı, bir de kendim için üzgünüm beni seçmeyeceklerini biliyorum. Çünkü karşı takım için güçlü bir yarışmacıyım.