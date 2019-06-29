Survivor ödül oyunun kim kazandı? Survivor son ödül oyununda Murat’a sulu şaka!

Survivor'da final için geri sayım başlarken, son ödül oyun oyunu oynandı. İki takımın da son kez kazanmak istediği oyun hem heyecanlı anlara sahne oldu. Oyun sonrasında sunucu Murat Ceylan'a yapılan şaka da izleyenlere neşeli anlar yaşattı. Peki, Survivor'da final öncesi ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölüm özeti...

Survivor son bölümü ardından fenomen programı kaçıran izleyiciler “Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?” merak ediyor. Survivor’un geçtiğimiz bölümünde yapılan eleme sonrası finale kalan yarışmacılar belli oldu. 1 Haziran günü yapılacak büyük final öncesinde ise siyah ve beyaz takım son ödül oyununu oynadı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da siyah ve beyaz takım parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Punta Cana’da veda yemeği için yarışmacılar büyük rekabet yaşadı. Survivor’da final öncesi ödül oyununu 10’a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları, oyun sonrası final için daha fazla motive oldu.

Survivor ödül oyununu beyaz takım kazandı.

Beyaz takım: 10 – Siyah takım: 7

SURVİVOR’DA MURAT CEYLAN’A SULU ŞAKA

Survivor’da oynana n son ödül oyunu ardından yarışmacılar sunucu Murat Ceylan’a sulu şaka yaptı. Oyun sonunda kazanan takım da, kaybeden takım da neşeli anlar yaşarken Murat Ceylan’ı yarışmacılar içi su dolu havuza attı.