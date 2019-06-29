Survivor ödül oyunun kim kazandı? Survivor son ödül oyununda Murat’a sulu şaka!

Survivor son bölümü ardından fenomen programı kaçıran izleyiciler “Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?” merak ediyor. Survivor’un geçtiğimiz bölümünde yapılan eleme sonrası finale kalan yarışmacılar belli oldu. 1 Haziran günü yapılacak büyük final öncesinde ise siyah ve beyaz takım son ödül oyununu oynadı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da siyah ve beyaz takım parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Punta Cana’da veda yemeği için yarışmacılar büyük rekabet yaşadı. Survivor’da final öncesi ödül oyununu 10’a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları, oyun sonrası final için daha fazla motive oldu.
Survivor ödül oyununu beyaz takım kazandı.
Beyaz takım: 10 – Siyah takım: 7
SURVİVOR’DA MURAT CEYLAN’A SULU ŞAKA
Survivor’da oynana n son ödül oyunu ardından yarışmacılar sunucu Murat Ceylan’a sulu şaka yaptı. Oyun sonunda kazanan takım da, kaybeden takım da neşeli anlar yaşarken Murat Ceylan’ı yarışmacılar içi su dolu havuza attı.