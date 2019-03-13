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Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte adaya veda eden isim…
Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte adaya veda eden isim…
Survivor'da Yunan takım dokunulmazlık oyunlarını kaybederek eleme adaylarını belirledi. Takım sürekli gerginlik yaratan Tony takımı tarafından elenmek üzere belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı alan Afroditi; Simos'u, Vasilikos ise Spyros'u söyledi. SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte elenen isim...
Sozcu.com.tr
Magazin 13 Mart 2019 - 00:17

Survivor’da Yunan takımından erkek adaylar elenmek üzere belirlendi. Hem takımla geçinemeyen hem de oyun kazanamayan Tony, sakat olduğu için oyun oynamayana Spyros ve düşük performans sergileyen Simon aday oldu. Yunan sunucu Sakis SMS oylaması sonucun elenen ismi açıkladı. Survivor’da elenen isim SİMOS oldu.

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Sakis: Bugün Yunan takımından bir erkek ayrılacak. Yeni bir yarışmacı katılacak. Tanıdığınız bir kişi olacak. Yunan takımına yeni katılacak olan yarışmacı Patrick Ogunsoto.

Tony: Sakis sen bana gerginlik yarattığımız söyledin ben de kendi köşeme çekildim. Ortam gerilmesin diye uzaklaştım.

Ria: Uzaklaşman çözüm değil.

Spyros: Kaybetmemizin birçok sebebi var, sadece gerginli değil. Gerginlik benche yansıyınca kaybediyoruz.

Hikmet: Performans olarak Simos’un daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ama Tony totemi atamayacak kadar güçsüz. Tony giderse daha iyi oluyor, ayakta duracak hali yok. Bence Tony’nin gitmesi daha iyi olur. Yunan takımında bir kişi var sorun yaşadığım o kişi gidene kadar Yunan takımı ile konuşmayacağım. Panagiotis anlatabilir.

Sakis: İzleyicinin verdiği kararı öğrenme zamanı geldi.

Oylama sonucunda çıkan isim: TONY

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Vasilis Vasilikos'un belirlediği isim: SPYROS

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Afroditi'nin belirlediği isim: SİMOS

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SMS OYLAMASI SONUCU ELENEN İSİM:  SİMOS