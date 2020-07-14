Survivor’da şampiyonluk ödülü kaç lira? Survivor 1.si kaç para alacak?

Survivor'da final bu akşam yapılacak ve heyecan doruğa çıktı. Dün akşam Yasin Obuz'un elenmesiyle birlikte Survivor finaline çıkacak iki kişi belli oldu. Peki Survivor finalinde birinci olan isim kaç lira ödül alacak? Survivor 2020 şampiyonu kaç para alacak?

Yarı finalde kalan Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz arasından bir kişi daha yarışmaya veda etti ve dün akşam Yasin’in elenmesiyle Barış ve Cemal Can finale kaldı. Peki finali kazanan Survivor şampiyonunun alacağı ödül belli mi?

SURVİVOR ŞAMPİYONU KAÇ LİRA ALACAK?

Survivor’da merak edilen konulardan birisi de ödül oldu. Bir önceki sene Survivor’da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor yarı finalde elenen isim Yasin Obuz oldu.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor’da final bu akşam oynanacak ve Galataport’ta düzenlenecek. Bu akşam kazanan isim Survivor 2020’nin şampiyonu olacak.