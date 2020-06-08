Survivor’da Santa Domingo’da alışveriş ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu. Mavi takım ile Kırmızı takım bu akşam Exatlon Challenge yarışmasının parkurunda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Sunucu Murat Ceylan'ın açıkladığı ödül herkesi heyecanlandırdı. Ödülü kazanan takım Santo Domingo'ya spor arabalarla gidecek, aışveriş yaparak 5 yıldızlı otelde konaklama fırsatı yakaldı. İşte Survivor'da Santa Domingo'daki alışveriş ödülünü kazanan takım...

Survivor’ın bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor yarışmacıları bu akşam Acun Ilıcalı’nın bir diğer yarışma programı olan Exatlon Challange’ın parkurunda mücadele etti. Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki ödül oyunu nefesleri keserken, ödül ise heyecanlandırdı. Kazanan takıma Santo Domingo’ya spor arabalarla giderek, 60 bin peso ile alışveriş yapma ve ardından da 5 yıldızlı otelde konaklama ödülü verildi. İşte Survivor’da ödülü kazanan takım ve bu akşam yaşananlar.

SURVİVOR 2020’DE BÜYÜK ÖDÜL!

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde, yarışmacılara büyük bir ödül fırsatı sunuldu. İki takım da Santa Domingo’da alışveriş yapma şansını yakalayabilmek için büyük bir mücadele sergiledi. Sunucu Murat Ceylan bu akşam kazanan takımın, Santa Domingo’ya spor arabalarla giderek, 60 bin pesoyla alışveriş yapabileceğini ve ardından da 5 yıldızlı otelde yemek yiyerek konaklayabileceğini açıkladı. Ödülün açıklanmasının ardından yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Bu akşam oynanan ödül oyununu Kırmızı takım büyük bir farkla (10’a 2) kazanmayı başardı ve Santa Domingo’ya özel araçlarla giderek AVM’de alışveriş keyfi yaptı. Yarışmacılar kendilerine verilen 60 bin Dominik Pesosu ile hem kendilerine hem de sevdiklerine hediyeler aldı.

YASİN OYUN SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ!

“DİSKALİFİYE OLMAMA AZ KALDI”

Survivor 2020'de bu akşam Kırmızı takım ile Mavi takım arasında büyük ödül mücadelesi yaşandı. Survivor 101. bölümde takımlar, büyük ödülü kazanmak için heyecan verici bir parkurda karşılaştılar. Parkurun sonunda ise yarışmacıların halka ile dört sembolü devirmesi gerekiyordu. Oyunda Sercan ile eşleşen Yasin, atışlarda istediği isabeti sağlayamadı. Sercan'ın oyunu kazanması sonrasında Survivor Yasin, atışlara devam etti. Bu duruma ise Kırmızı takımdan hemen itiraz geldi. Survivor Yasin, Barış ile Berkan'ın sözleri sonrasında sinirlendi ve ilk önce parkurdaki arabayı yumrukladı. Sonrasında sinirinde matarasını yere fırlatan ve Evrim'i korkutan Survivor Yasin “Diskalifiye olmama az kaldı” sözleri ile şaşırttı.



