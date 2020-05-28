Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020’de bireysel sembolü kim aldı?

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020’de bireysel sembolü kim aldı?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Survivor'da hızla finale gidilirken, yarışmacılar için en önemli oyunlarından olan bireysel sembol oyunu da geceye damgasını vurdu. Peki bu akşam Survivor'da takım oyunu ve bireysel sembolü kimler kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020 bu akşam 89. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Survivor’un yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı ve ardından da bireysel sembol oyunu oynandı. Adım adım finale yaklaşılırken, yarışmacılar hem ödüllerin keyfini sürüyor hem de mücadeleleriyle zirve yarışını sürdürmek istiyor. İşte Survivor’da bu akşam ödülleri kazananlar…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde takım oyunu için yarışmacılar büyük bir mücadele sergiledi. Rekabetin gittikçe arttığı yarışmada ünlüler takımı 4 kişi kalmalarına rağmen bu akşam iyi bir performans sergiledi ve takım oyununu 10’a5 kazanmayı başardı.

Murat :” Bu hafta sembolü kazanan kişiler yanlarına alacağı bir arkadaşı ile kişi başı ikişer lahmacun yiyecek. Bu arada sembol finalleri haftaya oynanacak”

SURVİVOR 2020 BİREYSEL SEMBOLÜ KİMLER ALDI?

Survivor 2020’de bu akşam takım oyunu ardından bireysel sembol ödülü için yarışıldı. Daha fazla bireysel sembole sahip olan yarışmacının final yolunda oldukça avantajlı olacağı sembol ödülünü erkeklerde Yasin kazanırken, kadınlarda ise Nisa kazandı.

Ödül Oyunu İstatistikleri

ÜNLÜLER

Sercan 3/4

Elif 3/3

Yunus 2/4

Aycan 2/4

GÖNÜLLÜLER

Yasin 0/1

Evrim 1/4

Cemal 1/2

Nisa 1/3

Barış 1/2

Ardahan 1/2

Berkan 0/1