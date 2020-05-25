Survivor’da ünlü isimlerden Anlat Bakalım performansı! İşte Anlat Bakalım’ın kazananı…

Survivor 2020'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlü isimler Anlat Bakalım oyununda bir araya geldi. Canlı yayına katılan ünlü isimler arasında, Hadise, Enis Arıkan, Cedi Osman, Bülent Serttaş, Burak Yılmaz gibi isimler yer aldı. Yarışmacılar ile ünlüler arasındaki Anlat Bakalım izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İşte gecede yaşananlar...

Ekranların beğeniyle takip edilen yarışması Survivor 2020’de bu akşam Anlat Bakalım oyunu ünlü isimler ile oynandı. Survivor’da her hafta yapılan Anlat Bakalım oyununa Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak ve Yılmaz Morgül katıldı. Canlı yayında Anlat Bakalım oynayan ünlü isimler yarışmacılar ile birlikte eğlenceli anlara sahne oldu. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde Acun Medya ile Survivor 2020 arasında futbol karşılaşması oynanadı. Sercan Yıldırım’ın Acun ile girdiği iddia ile başlayan futbol maçının rövanşı gecenin ilgiyle izlenen bölümlerindendi. Karşılıklı jeneriklik gollerin olduğu mücadeleyi Acun Medya 13’e 10’luk skor ile kazandı.

ÜNLÜLER ‘ANLAT BAKALIM’DA!

Survivor 2020’de bu akşam Anlat Bakalım oyununda ünlü isimler yarışmacılara eşlik etti. Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül’ün katıldığı Anlat Bakalım oyunu izleyenleri gülme krizine soktu. Hem yarışmacıların hem de ünlülerin Anlat Bakalım’daki performansı oldukça beğeni kazandı. Anlat Bakalım’ı kazanan takım 13 kelime ile Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu.

EZGİ MOLA’DAN CEMAL CAN’A PASTA SÜRPRİZİ

Anlat Bakalım’da Cemal Can ile eşleşen Ezgi Mola, oyun öncesinde Cemal Can’a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Canlı yayında pasta sürpriziyle karşılaşan Cemal Can duygu dolu anlar yaşadı.

EVRİM İLE YILMAZ MORGÜL’DEN İDDİALI PERFORMANS!

Survivor 2020 bayram özel bölümünde oynanan Anlat Bakalım'da Yılmaz Morgül ile Evrim üstün bir performans sergiledi. Ramazan Bayramının ilk günü ekrana gelen Survivor'ın 86. Bölümünde yarışmacılar ile ünlü isimler Anlat Bakalım oyunu için bir araya geldi. Survivor Evrim'in Anlat Bakalım'da partneri ise 2016'da Survivor'da yarışan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül idi. Evrim ile Yılmaz Morgül'ün kahkahalar içinde geçen Anlat Bakalım performansı dikkat çekiciydi. İkili, verilen süre için birbirleri ile iyi bir uyum yakaladılar ve tam 12 tane kelimeyi doğru tahmin etmeyi başardılar.

BERKAN VE GUPSE ÖZAY’DAN COŞKULU OYUN!

Survivor 86. bölümde Anlat Bakalım oyununda 11 yarışmacı ile Türkiye'den 11 değerli ünlü isimle eşleşti. Bu eşleşmelerden biri de Gönüllüler takımından Berkan ile başarılı oyuncu Gupse Özay idi. Birbirlerine “Babako” diyerek hitap eden ikili, üç dakikada başarılı performans sergiledi. Berkan – Gupse Özay, 9 tane kelimeyi doğru tahmin etmeyi başarırken, iki ismin de coşkulu hali izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.