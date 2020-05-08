Survivor’da voleybol maçı rövanşı nefes kesti! İşte kazanan takım…

Survivor 2020'de bu akşam voleybol maçı heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ile Evrim arasındaki iddia üzerine başlayan voleybol karşılaşmasında ilk maçı Acun Ilıcalı ve İrem Kanan kazanmıştı. Bu akşam ise rövanş maçı oynandı. Başa baş geçen mücadele büyük ilgi gördü. İşte Survivor'da voleybol maçını kazanan takım...

Haftanın her günü ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında bu akşam voleybol müsabakası heyecanı vardı. Evrim Keklik’in talebi ile başlayan iddiada Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı mücadele etti. İlk maçta Acun Medya ekibi maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Bu akşam oynanan voleybol maçı rövanşında heyecan doruktaydı. Acun Medya ile Survivor 2020 arasındaki mücadele başa baş geçerken kazanan takımı destekleyen yarışmacılara ise makarna sonrası şekerpare yeme ödülü verildi. İşte Survivor’da voleybol maçı rövanşında yaşananlar…

SURVİVOR’DA VOLEYBOL RÖVANŞI

Survivor 2020’de bu akşam Acun Ilıcalı ile Evrim Keklik arasındaki iddia ile başlayan voleybol maçının rövanşı oynandı. İlk maçı kaybeden Evrim ve Nisa ikilisi maça iddialı çıktı. Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı ikilisi mücadele etti. Acun Ilıcalı, ilk maçı kazandıkları için sosyal medyadan bazı tepkiler aldığını ifade etmişti. Bu akşam oynanan voleybol rövanşını da kazanan takım ilk maçta olduğu gibi 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu. Maç sonrası Evrim Keklik, ‘Nasıl yenildiğimizi anlamıyorum’ açıklaması yaparken, Acun Ilıcalı ise ‘Yendiğimiz için üzgünüz’ ifadelerini kullandı.

ANLAT BAKALIM’I KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam oldukça eğlenceli bir Anlat Bakalım oyunu yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam Anlat Bakalım’da izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Kıyasıya süren mücadele sonrasında çikolatalı pudingi kazanan takım, haftalar sonra galibiyet hasretini dindiren gönüllüler takımı oldu.