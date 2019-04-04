Survivor’da yeni bir dönem başladı! Survivor son bölümde ödülü hangi takım kazandı?

Survivor’da yeni bir dönem başladı! Survivor son bölümde ödülü hangi takım kazandı?

Survivor'da yeni formata geçildi. Türk ve Yunan takım, Seda ve Dalaka liderliğinde yeniden kuruldu. Yeni takımların isimleri Siyah ve Beyaz takım oldu. Siyah ve Beyaz takım ilk kez karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabet seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Survivor’da iki hafta sonra birleşme partisi yapılacak. Acun Ilıcalı, sürprizlerini yapmaya devam ediyor. Son bölümde; Seda ile Katerina Dalaka takım kaptanları seçilmiş ve eşit takımlar oluşturmuşlardı. Takımların değiştirilmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Dil bakımından anlaşmakta güçlük çeken yarışmacıların hali eğlenceli anlar yaşattı. İşte Survivor son bölüm özeti…

SEMBOLÜ KAZANIP BİRLEŞME PARTİSİNE GİTMEYE HAK KAZANDILAR

Sembol oyununda birleşmeye kalmak ve 2 hafta dokunulmaz olmak için oynandı erkeklerde; Yusuf, kadınlarda; Büşra kazandı.

Murat: Dominik’te yeni bir döneme hoşgeldiniz.

Bora: Beni mutlu etti. İngilizcem var iletişim sorunu yaşamayacağım. Tercüme edeceğim. Sakat olduğum için bir süre oynayamıyorum.

Dalak: Kurduğum takımdan memnunum. Afroditi’den ayrıyım çok özlüyorum. 2 hafta sabredeceğim ve yine beraber olacağız.

AFRODİTİ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Afroditi: Her gece uzanıp Katerina ile yıldızları seyrederdik. Geç saatlere kadar sohbet ederdik. Dün akşam tek başımaydım. Katerina, Dimitra ve Spyros’u özlüyorum. Burada yalnız hissediyorum.

Seda: Öyle olmak zorundaydı. Hiç pişman değilim takım için. Duygusal bir takım yerine eşit bir takım kurdum.

SABRİYE, ÇÖPÇATANLIĞA SOYUNDU

Murat: Artık her hafta eve gideceksiniz ve ödülünüz sizi bekliyor olacak. Ödülünüz smoti ve sandviç. Parkurda birbirinize bağlı olarak oynayacaksınız. İki eş sırayla atış yapacak.

Siyah takım: 6 Beyaz takım: 10

Ödülün sahibi Seda’nın takımı beyaz takım oldu.