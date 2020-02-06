Survivor’da yer alacağı kesinleşen yarışmacılar kimler? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 kadrosunda yer alacak yarışmacılar birer birer açıklanmaya devam ediyor. Bu sezon ünlüler ve gönüllüler formatında yarışılacak olan Survivor'ın başlama tarihi de resmen belli oldu. İşte Survivor 2020 yarışmacıları ve başlama tarihi...

Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor’da kıyasıya mücadele edecek. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan yarışmadan yer alacak ünlü isimler yavaş yavaş belli oluyor. İşte Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması hakkında detaylar…

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU

Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni Ersin Korkut, Masterchef yarışmasında popüler olan Yasin Obuz, sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, eski futbolcu Sercan Yıldırım, Arka Sokaklar eski oyuncusu ve ilk Survivor şampiyonu Uğur Pektaş açıklanan isimler arasında yer alıyor. Tuğba Melis Türk'ün de henüz resmi olarak açıklanmış olmamalarına rağmen ünlüler takımında yer alması bekleniyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.