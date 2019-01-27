Tai Chi Dövüşcüsü konusu ne? Tai Chi Dövüşcüsü oyuncuları ve karakterleri…

Tai Chi Dövüşcüsü filmi oyuncuları kimler? Tai Chi Dövüşcüsü filmi konusu nedir? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dövüş sanatları merkezinde geçen insanların yaşam mücadelelerini anlatan filmin başrolünde Keanu Reeves yer alıyor. Tai Chi Dövüşcüsü hakkında tüm detaylar haberimizde...

Tai Chi Dövüşcüsü filmi izleyicilerin konusu merak konusu oldu. Film boyunca dövüş sahneleri ile izleyicileri kendine kilitleyen Tai Chi Dövüşcüsü filminde Keanu Reeves başrolün haricinde yönetmenlik koltuğında da oturuyor. Peki Tai Chi Dövüşcüsü konusu ne? İşte Tai Chi Dövüşcüsü oyuncuları ve karakterleri…

TAİ CHİ DÖVÜŞÇÜSÜ FİLMİ KONUSU

Hayatı dövüş sanatları merkezinde geçen insanların yaşam mücadelelerini ve sırtlarına yüklenen sorumlulukları konu alan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ünlü aktör Keanu Reeves üstleniyor. Chen, dövüş sanatları konusunda doğaüstü bir yeteneğe haizdir ayrıca küçük yaştan beri inanılmaz bir deneyim elde etmiştir. Günümüz Beijing kentinde, tıpkı Chen gibi iyi dövüşen pek çok genç erkek vardır, üstelik burası tam bir fırsatlar cennetidir. Chen geldiği noktada, hayattaki yerini de bulmak için içsel bir yolculuğa ihtiyaç duyar…

TAİ CHİ DÖVÜŞÇÜSÜ OYUNCULARI

2013 yapımı filmin oyuncu kadrosu içerisinde Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok yer alıyor. Ayrıca Keanu Reeves filmin yönetmenlik koltuğunda da oturuyor.