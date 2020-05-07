Taksi 2 konusu ve oyuncuları… Taksi 2 filminde kimler oynuyor?
Taksi serisinin 2. filmi olan ve hız tutkunlarının dikkatini çeken yapımlardan. İşte Taksi 2 filminin konusu ve oyuncuları…
TAKSİ 2 KONUSU
Marsiyla' da taksicilik yapan Daniel, bir Japon bakana şehri gezdirmekle görevlendirilir. Fakat gezi sırasında kontrolden çıkan olaylar, onun polisle işbirliği yaparak bir Japon yakuza çetesinin peşine düşmesine sebep olur…
TAKSİ 2 OYUNCULARI
Marion Cotillard
Samy Naceri
Frédéric Diefenthal
Bernard Farcy
Emma Sjöberg