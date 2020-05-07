Taksi 2 konusu ve oyuncuları… Taksi 2 filminde kimler oynuyor?

2001 yılında vizyona girmiş ve üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen Taksi 2 filmi televizyon ekranlarında gösterildiğinde izleyici tarafından ilgi görüyor. Peki Taksi 2 filminde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte Taksi 2 ile ilgili merak edilenler...