Taksi bulamayan Ezgi Mola belediye otobüsünden paylaşım yaptı
Ezgi Mola, taksi bulamayınca İstanbul Kart'ına para yükleyip belediye otobüsüne bindi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Alın taksinizi başınıza çalın" diyerek tepki gösterdi.
‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde ‘Safiye’ rolünü oynayan Ezgi Mola, İstanbul’da taksi bulamadı.
Uzun süren taksi bekleme sürecinin sonunda sinirlenen oyuncu, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu.
“ALIN TAKSİNİZİ BAŞINIZA ÇALIN”
Belediye otobüsüne binen Mola, İstanbul Kart’ını bastığı sırada çektiği fotoğrafı Instagram hesabından “Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis” notuyla paylaştı.