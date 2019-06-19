Talat Bulut kimdir, kaç yaşında?

Talat Bulut, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri... Son olarak Yasak Elma dizisinin setinde bir çalışanı taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut birçok dizi ve filmde yer almıştır. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...

Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine can veren Talat Bulut kimdir? Birçok dizi ve filmde oynayan Talat Bulut aynı zamanda seslendirme de yapmaktadır. İşte Talat Bulut hakkında merak edilenler…

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, (d. 23 Mart 1956, Sarıkamış, Kars), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Yasak Elma – 2018 (dizi)

Fazilet Hanım ve Kızları – 2017 (dizi)

Göç Zamanı – 2016 (dizi)

Mucize – 2014

Kasaba – 2009 (dizi)

Mutluluk- 2007

Annem – 2007 (dizi)

Saklambaç – 2005 (dizi)

Aşk Olsun – 2003 (dizi)

Melekler Evi – 2000

Abuzer Kadayıf – 2000

Köçek – 2000 (tv filmi)

Cemile – 1996

Cemile ve Umudun Masalı – 1995

Manisa Tarzanı – 1994

Herşeye Rağmen – 1988

Kurtar Beni – 1987

Prenses – 1986

Son Urfalı – 1986

Su – 1986

Yapayalnız – 1986

Yunus Emre – 1986

Kurbağalar – 1985

Kuyucaklı Yusuf – 1985

Fidan – 1984

Karanfilli Naciye – 1984

Firar – 1984

Derman – 1983

Göl – 1982

Çayda Çıra – 1982

Yaşamak Seninle Güzel – 1982

Yılanı Öldürseler – 1981

Beni Böyle Sev – 1980

Hazal – 1979