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Tamer Karadağlı çok merak edilen soruyu yanıtladı
Tamer Karadağlı çok merak edilen soruyu yanıtladı
Son olarak Çocuklar Duymasın adlı dizide izlediğimiz oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin çok merak ettiği bir soruya yanıt verdi.
Magazin 28 Mayıs 2019 - 14:43

Uzun yıllardır hayat verdiği Taş Fırın Erkeği Haluk karakteri ile Türk izleyicisinin beğenisini kazana Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle olan iletişimini sürdürüyor. Kısa bir süre önce Çocuklar Duymasın macerası sona eren Tamer Karadağlı şimdilerde set yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken bir yandan da takipçilerinden kopmamak adına sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Karadağlı’nın son paylaşımı takipçilerinin merak ettiği bir konu üzerine oldu. Başarılı oyuncu askerliğini nerede yaptığını merak eden hayranlarına acemi birliği sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi ve şunları yazdı:

“Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, Usta birliği Gaziantep… Bu fotoğraf Acemi birliğinde çekildi. 22.Alay Çavuş Talimgah Bölüğü. 1994 Amasya… Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş”

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