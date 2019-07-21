Tamer Karadağlı paylaştı Özgür Ozan’dan yorum geldi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki motor turuna dair sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulunan Tamer Karadağlı, bu kareleri üzerinden hem yeni imajıyla beğeni aldı hem de ne kadar büyük bir motor tutkunu olduğunu gözler önüne serdi. Uzayan saçı ve sakalıyla olduğu kadar giyim tarzıyla bu tutkusunu yaşatan Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisindeki partnelerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

ÖZGÜR OZAN’DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Tamer Karadağlı’nın fotoğraflarına olan beğenisini emojiler koyarak gösteren Pınar Altuğ Atacan’dan farklı olarak, bir dönem dizide Light Selami rolünde izlediğimiz Özgür Ozan, Karadağlı’nın turun bittiğini söyleyen; “Ve dönüş zamanı…” notuna, “Her fotoğrafın film karesi gibi kardeşim” yorumunu yaptı ve bir kalp emojisi koydu.