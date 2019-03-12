Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül eşi Asya Engin Üregül’den boşanıyor

Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin Üregül'in boşanma davası görüldü. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle açılan dava 2019 senesinin Haziran ayına ertelendi. Asya Engin Üregül, "Baba çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor. Bu paranın bez parasını karşılayacağını zannetmiyorum. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim" dedi.

2016’da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül 2017’nin Ocak ayında hayatını şarkıcı Asya Engin Üregül ile birleştirdi. Bu birliktelikten bir kızları olan çiftin mutlulukları kısa sürdü. Asya Engin Üregül, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açarak 500 bin lira tazminat, çocuğun velayeti ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi. Daha sonra Barış Üregül de karşı boşanma davası açtı.

DURUŞMA ERTELENDİ



Bugün görülen karşılıklı boşanma davasına Asya Engin Üregül ile Barış Üregül katıldı. Duruşmada Asya Engin’in tanıkları dinlendi. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için duruşma kapalı görüldü. Yaklaşık bir saat süren duruşma 2019 senesinin Haziran ayına ertelendi. Barış Üregül annesiyle birlikte adliyeden ayrılırken Asya Engin ve avukatı gazetecilerin sorularına cevap verdi.

“BARIŞ ÜREGÜL DE KARŞI DAVA AÇTI”



Avukatı, “Şu anda karşılıklı çekişmeli boşanma davası görülüyor. Barış Üregül de karşı dava açtı. Şu anda bir rakam konuşmuyoruz. Biz davacıyız ve boşanmak istiyoruz. Şu anda 16 aylık çocuğun velayeti konuşuluyor. Bütün derdimiz çocuk anne ve babasıyla eşit mesafede büyüsün. Çocukla baba arasında şahsi ilişki kuruldu. Sonuçta o çocuğun babası ve görüşmeye de hakkı var” dedi.

“KİMSE BOŞANMAK İÇİN EVLENMEZ”



Asya Engin ise, “Ben doğal olarak çocuğumun velayetini istiyorum. Çocuk doğumundan itibaren benimle beraber büyümektedir. Baba çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor. Bu paranın bez parasını karşılayacağını zannetmiyorum. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim. Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım ve hakkımı istiyorum. Tek derdim çocuğuma iyi bir anne olmak, iyi bir gelecek hazırlamak ve onunla ilgilenmek. Karşı tarafla ilgili de konuşmak istemiyorum. Çocuğumun sağlığı her şeyden önemli” diye konuştu.